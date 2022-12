Lula vai anunciar novos ministros hoje, mas 13 nomes ficarão para a próxima semana

Sobre o aumento do número de ministérios, o presidente eleito disse que não haverá aumento de gastos com pessoal, segundo ele o número de servidores será reduzido assim como em seus governos anteriores.

O relatório, segundo Lula, mostrou uma situação de “penúria” deixada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula declarou que não pretende realizar “pirotecnia” para resolver os problemas deixados e nem fazer alardes sobre as dificuldades, pois se dedicará apenas para solucioná-los.

O presidente eleito Lula (PT) vai realizar, nesta quinta-feira (22), o anuncio de novos ministros de seu novo governo. Porém, 13 nomes ainda estão indefinidos e serão anunciados só na próxima semana. Antes da divulgação dos nomes, em evento realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, houve a apresentação de relatório sobre a conclusão dos trabalhos da equipe de transição. Confira o documento abaixo.

