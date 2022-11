Lula usou voo comercial como presidente no primeiro mandato

Na ocasião, o Palácio do Planalto justificou a decisão com base na economia de recursos que ela geraria, mas não informou o valor poupado.

O deslocamento no trecho de São Paulo para Paris (França) em voo de carreira ocorreu em 24 de janeiro daquele ano, menos de um mês após a posse, portanto. Da capital francesa, o presidente rumou para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.

Lula vem sofrendo críticas por ter aceitado deslocar-se para o evento no jato do empresário José Seripieri Filho, como revelou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) digam que seria inviável pegar um voo comercial para participar da COP27, no Egito, o presidente eleito fez algo parecido no começo de seu primeiro mandato, em janeiro de 2003.

