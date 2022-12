Lula terá que focar em negociações individuais com deputados após fim das emendas de relator

Um presidente de legenda avalia que a atuação pragmática do centrão, sem orientação ideológica unificada, coloca-o em posição mais vulnerável à fragmentação no novo contexto.

Com a mudança, os deputados dizem acreditar que terão mais poder de barganha individual com o governo federal, inclusive para negociar indicações para cargos.

Em vez de negociar com um representante de cada bancada, a articulação do presidente eleito terá de se dedicar mais às conversas individuais.

