Lula terá 1 minuto a mais de tempo de TV e rádio que Bolsonaro; confira

Manaus/AM - O candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, terá 3 minutos e 39 segundos. Isso significa ter 1 minuto a mais que Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição. O tempo de cada um foi divulgado nesta quinta-feira (18), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em ordem decrescente, o tempo previsto para a propaganda no rádio e na televisão dos candidatos à Presidência da República para o primeiro turno das eleições deste ano ficou da seguinte maneira: Lula, com 3 minutos e 39 segundos; Bolsonaro, com 2 minutos e 38 segundos, Simone Tebet (MDB), com 2 minutos e 20 segundos; Soraya Thronicke (União Brasil), com 2 minutos e 10 segundos; Ciro Gomes (PDT), com 52 segundos; Roberto Jefferson (PTB), com 25 segundos e Felipe d’Ávila (Novo), com 22 segundos.

Quatro candidatos à Presidência não terão direito ao horário eleitoral gratuito porque representam partidos que não atingiram requisitos mínimos: Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU).

O horário eleitoral gratuito será exibido de 26 de agosto a 29 de setembro no primeiro turno. O material dos candidatos à presidência será exibido às terças, quintas e sábados, em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos.

Na televisão, o primeiro bloco será veiculado às 13h e o segundo, às 20h30. No rádio, haverá um bloco às 7h da manhã e outro às 12h. A divisão do tempo leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas na Câmara dos Deputados em 2018.