Lula tem 57% no 2º turno, ante 34% de Bolsonaro, segundo Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrota seus principais adversários nas simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha em sua nova pesquisa sobre a corrida eleitoral deste ano.

Se enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista ganha por 57% a 34%, números semelhantes aos levantados pelo instituto em 25 e 26 de maio (58% e 33%, respectivamente). Seguem sendo 8% os brancos e nulos. A margem de erro da pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022, é de dois pontos para mais ou menos.

Nesta rodada, realizada nos dias 22 e 23 de junho, Lula tem 47% das intenções de voto para o primeiro turno, ante 28% de Bolsonaro e 8%, de Ciro Gomes (PDT).

A cristalização do cenário eleitoral a 100 dias do pleito é vista por políticos como uma confirmação do caráter de segundo turno antecipado que se formou, embora ainda haja bastante chão pela frente.

Para ganhar no primeiro turno, é necessário que o candidato some 50% dos votos válidos mais um. Lula tem 53%, ou seja, no mínimo 51% segundo a margem de erro.

Os válidos excluem brancos e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para a contagem final do pleito. A votação será em 2 de outubro -o segundo turno está previsto para o dia 30 do mesmo mês.

Já se o adversário de Lula numa segunda rodada for Ciro, que foi seu ministro nos anos 2000, o petista ganha por 53% a 31% (eram 55% a 29% em maio), com um índice de brancos e nulos de 14% (eram 15%).

O pedetista segue à frente de Bolsonaro no embate direto também, derrotando o presidente por 51% a 37% num eventual segundo turno (52% a 36% na pesquisa anterior), com 11% de brancos/nulos (eram 10%).

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas.