Lula tem 54% no 2º turno, ante 37% de Bolsonaro, diz Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No eventual segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente obtém 54% dos votos, ante 37% do atual mandatário, segundo pesquisa Datafolha. Na rodada anterior do levantamento, em julho, o petista alcançava 55% e o rival tinha 35% na disputa direta.

A margem de erro do levantamento, feito de terça (16) a quinta-feira (18), é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09404/2022.

Os resultados mostram que Lula e Bolsonaro mantêm a dianteira das preferências do eleitorado no primeiro turno: o petista marca 47% e o presidente registra 32%.

Segundo o Datafolha, nesse cenário Lula teria 51% dos votos válidos (que são os considerados para a definição do pleito), o que deixa em aberto a possibilidade de vitória do petista ainda em primeiro turno —considerando a margem de erro, ele tem hoje entre 49% e 53% dos válidos.

Caso se configure um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a vantagem do ex-presidente é de 17 pontos sobre o adversário. Um percentual de 8% dos entrevistados votaria em branco ou anularia, e 2% não opinaram.

Na disputa direta, o petista abre vantagem maior dentro do eleitorado feminino. Ele marca 56% entre as mulheres, e 51% entre os homens. Já o atual chefe do Executivo confirma a preferência entre o público masculino, pontuando 39% entre os homens e 34% entre as mulheres.

Lula mantém a situação confortável no Nordeste, onde o placar é de 65% a 25%. A região abriga 27% dos brasileiros. A diferença é menor nas regiões Sudeste (52% a 37%) e Sul (47% a 45%). Em duas regiões, Bolsonaro está numericamente à frente: no Centro-Oeste (48% a 46%) e no Norte (48% a 47%).

O fator renda também interfere no desempenho. Lula bate 64% entre quem tem rendimento familiar mensal de até dois salários mínimos, ante 27% de Bolsonaro. Entre os mais ricos, com ganhos acima de dez salários, os valores são mais próximos (49% pró-Lula e 47% pró-Bolsonaro).

O petista está numericamente atrás do presidente nos grupos intermediários. Entre dois a cinco salários, Bolsonaro marca 47% e o rival, 45%. Entre cinco e dez salários, os percentuais são de 52% e 38%, respectivamente.