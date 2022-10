Lula tem 51,1% dos votos válidos; Bolsonaro vai a 48,9%, segundo pesquisa CNT/MDA

Segundo o próprio instituto, uma ou outra entrevista desses levantamentos pode ter sido realizada em pontos de grande fluxo de pessoas para garantir que o perfil do eleitorado esteja corretamente representado na pesquisa. Essa metodologia de entrevistas pessoais em residências segue como a principal do MDA.

Ao fim do 1º turno das eleições, Lula obteve 48,43% dos votos válidos, dentro da margem de erro da CNT/MDA, enquanto Jair Bolsonaro terminou com 43,20% — fora da margem por 1,3 ponto percentual.

No dia 1º de outubro, a CNA divulgou uma pesquisa de intenção que apontou Lula à frente com 48,3% dos votos válidos, ante 39,7% de Jair Bolsonaro. A margem de erro também era de 2,2 pontos para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada de 26 a 28 de outubro de forma presencial com 2002 pessoas, a um custo de R$ 168 mil. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-01820/2022.

Lula caiu 2,4 pontos percentuais desde o último levantamento do instituto, divulgado em 17 de outubro, enquanto Bolsonaro cresceu 2,4 pontos, nas intenções para votos válidos. As variações ocorreram fora da margem de erro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto MDA, contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e divulgada neste sábado (29), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51,1% das intenções para votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 48,9%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.