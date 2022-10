Lula tem 51% dos votos válidos no 1º turno e Bolsonaro, 37%, aponta Ipec

Outros candidatos que pontuaram foram a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo), com 1% cada. Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

O levantamento do instituto mostra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) empatados em terceiro lugar, com 5% dos votos válidos. O pedetista tinha 6% na rodada passada, e a emedebista possuía os mesmos 5%.

Segundo o instituto, não é possível afirmar se haverá segundo turno. Um candidato precisa superar os 50% nessa métrica para vencer na primeira fase do pleito —Lula pode se enquadrar nesse cenário, mas no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Os resultados são diferentes dos apontados no levantamento anterior, publicado na segunda-feira (26), que trouxe Lula com 52% e Bolsonaro com 34%. As oscilações estão dentro da margem de erro.

