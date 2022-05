Lula tem 44% e Bolsonaro 31% no primeiro turno das eleições, aponta pesquisa Ipespe

Nesta modalidade da pesquisa, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi citado por 1% dos entrevistados. Moro era pré-candidato à Presidência quando estava no Podemos, mas, com sua ida para a União Brasil, ainda não sabe a qual cargo irá concorrer. Oficialmente, o presidenciável do partido é Bivar.

Para a pesquisa, o instituto entrou em contato por telefone com 1.000 entrevistados, de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 4 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. A sondagem foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03473/2022.

