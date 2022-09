Lula tem 44% contra 34% de Bolsonaro no 1º turno, aponta pesquisa Quaest

O levantamento mostra ainda que a avaliação positiva do governo manteve tendência de alta e agora está em 32%, contra 39% de avaliação negativa. O Nordeste é a região mais resistente a Bolsonaro, com 49% de reprovação e 24% de aprovação.

A sondagem ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos nos domicílios de quinta (1º) a domingo (4). O número do registro na Justiça Eleitoral é BR-00807/2022.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira pesquisa Genial/Quaest realizada após o debate entre os principais candidatos e o início do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil mostra uma variação negativa de dois pontos percentuais da vantagem de Lula (PT) na corrida presidencial.

