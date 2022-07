Lula tem 41% dos votos entre eleitores do Rio, mostra pesquisa Ipec; Bolsonaro fica com 34%

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa do Ipec, divulgada nesta quinta-feira (21) e contratada pela Rio Indústria, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto entre os eleitores do Rio de Janeiro na pesquisa estimulada —quando os entrevistados recebem uma lista prévia de pré-candidatos.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, registrou 34%. Apesar de paulista, Bolsonaro tem o Rio como seu reduto eleitoral. Foi pelo estado que ele se elegeu sete vezes deputado federal.

Na sequência aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%; a senadora Simone Tebet (MDB), 2%; e o deputado federal André Janones (Avante), o empresário Pablo Marçal (Pros) e a sindicalista Vera Lucia (PSTU), com 1% cada.

O ex-deputado José Maria Eymael (DC), o cientista político Luiz Felipe D'Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil) e a professora Sofia Manzano (PCB) não atingiram 1% dos votos.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, todos os nomes, com exceção de Lula e Bolsonaro, estão tecnicamente empatados.

Não é possível comparar a sondagem desta quinta com a última rodada, realizada em maio, já que foi removido o nome do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB). O tucano deixou a corrida presidencial no final de maio após ficar isolado no PSDB.

Em maio, Lula tinha 46% dos votos entre os eleitores do Rio de Janeiro, e Bolsonaro, 31%.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.008 pessoas entre os dias 15 e 21 de julho. O nível de confiança do levantamento, segundo o instituto, é de 95% e o custo foi de R$ 88.000. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é RJ-08610/2022.

Veja o resultado do cenário testado para 1º turno:

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

André Janones (Avante): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lucia (PSTU): 1%

José Maria Eymael (DC): 0%

Luiz Felipe D'Avila (Novo): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Branco/nulo: 10%

Não sabe/não respondeu: 4%

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea —quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de pré-candidatos—, Lula aparece com 30% das intenções do eleitorado fluminense. Bolsonaro registrou 30%.

SEGUNDO TURNO

Na simulação de segundo turno entre o petista e o atual mandatário, Lula ficou com 47% dos votos, e Bolsonaro, 39%.

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Branco/nulo: 12%

Não sabem/preferem não opinar: 2%

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.