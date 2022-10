Lula sustenta votos no Nordeste e Bolsonaro, no Sudeste, aponta pesquisa Datafolha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A segunda pesquisa Datafolha após o primeiro turno das eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sustenta suas intenções de voto no Nordeste, enquanto Jair Bolsonaro (PL) faz o mesmo no Sudeste, com pequenas variações.

O petista oscilou de 66% para 68% na última semana, e o presidente, de 28% para 27% na primeira região. Já na segunda, a mais populosa do país, o atual mandatário flutuou de 47% para 48%, e o ex-presidente se manteve com 44%, portanto em empate técnico.

No Sul e no Centro-Oeste, Bolsonaro continuou liderando com mais de 15 pontos percentuais de diferença. No Norte, ambos também empatam tecnicamente, com 49% de Bolsonaro a 46% de Lula.

As margens de erro do levantamento --que ouviu 2.898 pessoas nesta quinta (13) e nesta sexta (14)-- são de três pontos percentuais no Sudeste, quatro no Nordeste, cinco no Sul, seis no Norte e sete no Centro-Oeste.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01682/2022.

No Brasil, 43% do eleitorado está no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte e 7% no Centro-Oeste, segundo o Datafolha. As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.