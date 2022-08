Lula será entrevistado nesta quinta por Bonner e Renata no JN

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidato à Presidência será o entrevistado da noite desta quinta-feira (25) no Jornal Nacional, da Rede Globo. Lula pretende focar suas respostas no impacto da economia na vida do brasileiro —fazendo comparação de números atuais com os registrados nos seus governos (2003-2010).

Pelas redes sociais, a campanha petista espera que ele responda a possíveis perguntas sobre corrupção e Lava Jato com tranquilidade —é o tom de deboche que já apareceu em sabatina que preocupa a equipe.

As entrevistas são feitas pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, a partir das 20h30 e duram 40 minutos. Na última segunda (22), a sabatina foi com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na terça (23), com Ciro Gomes (PDT). Simone Tebet (MDB) vai participar amanhã (26). A ordem foi estabelecida por sorteio.