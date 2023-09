Lula se reúne com príncipe saudita que deu joias para Bolsonaro

No entanto, é importante observar que a família Bin Salman já havia presenteado o ex-presidente Jair Bolsonaro com joias valiosas, um gesto que levanta levou a investigação da Polícia Federal devido a irregularidades na entrada dos objetos ao país.

Esse encontro ocorreu após a 18ª Cúpula do G20, na Índia, e Lula saudou a Arábia Saudita como o mais novo membro do BRICS. As relações comerciais entre o Brasil e a Arábia Saudita têm crescido, atingindo US$ 8,2 bilhões em 2022.

Neste domingo (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Durante a conversa, acertaram que uma delegação de empresários e autoridades sauditas em breve visitará o Brasil para explorar os projetos do Novo PAC disponíveis para investimentos estrangeiros. Os detalhes serão tratados pelos ministérios das Relações Exteriores de ambos os países.

