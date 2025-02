Lula requenta bandeiras na TV contra crise de popularidade e planeja pronunciamentos a cada 15 dias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob orientação do novo chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, o presidente Lula (PT) fez nesta segunda-feira (24) um pronunciamento em rede nacional sobre duas apostas de seu mandato, os programas Farmácia Popular e o Pé-de-Meia.

O mandatário não trouxe nenhum anúncio referentes aos programas -a novidade referente ao Farmácia Popular, por exemplo, havia sido divulgada na semana passada, pela ministra Nísia Trindade. Em vez disso, Lula usou a sua fala basicamente para explicar os programas e apresentar os seus benefícios.

O pronunciamento desta segunda-feira durou pouco mais de dois minutos. Diferente das falas institucionais dos pronunciamentos anteriores, o mandatário usou uma linguagem mais popular, com alguns trechos que beiravam a brincadeira, o que sugere uma tentativa de criar empatia e um diálogo direto com a população.

Disse, por exemplo, que os dois programas são uma dupla "que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil". Em outro momento, disse "olha que legal", sobre um dado referente ao Pé-de-Meia

A iniciativa de realizar o pronunciamento acontece em um momento de crise de popularidade do governo Lula, que atingiu o menor índices dos três mandatos do petista. Lula passará a fazer uma série de pronunciamentos curtos, a cada 15 dias, para dar visibilidade a ações do governo.

"Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil: o Pé-de-Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que trago a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$ 1.000 do programa Pé-de-Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano. Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça", afirmou o presidente.

Lula então afirmou que 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Também descreveu que essa é uma "ação extraordinária" que está ajudando 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, explicando de forma didática que os alunos que mantêm frequência recebem R$ 200 por mês.

"Se fizer o Enem, ganha mais R$ 200, também, num valor total que pode chegar a R$ 9.200", acrescentou.

Na sequência, passou a detalhar os anúncios referentes ao programa Farmácia Popular, que já tinha sido anunciado por Nísia Trindade, em um evento em Brasília.

"A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada", afirmou o presidente, acrescentando que a outra novidade seria a oferta de fraldas geriátricas.

"Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira: para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima", concluiu.

Pronunciamentos presidenciais em rede nacional costumam ser realizados em situações mais específicas, como alguma medida emergencial ou de grande impacto do governo, ou em datas festivas, como 7 de Setembro e Natal. O último tinha sido justamente em 23 de dezembro.

Durante reunião ministerial em janeiro, Sidônio já havia afirmado aos demais integrantes do governo que pretendia usar mais a imagem do presidente. Desde então, o mandatário retomou e intensificou a sua rotina de viagens e também passou a dar mais entrevistas.

As ações de comunicação, no entanto, ganharam uma nova importância, após a popularidade do governo desabar. Pesquisa Datafolha divulgada há dez dias mostrou que a aprovação de Lula caiu em dois meses, de 35% para 24%, chegando a um patamar inédito para o petista em suas três passagens pelo Palácio do Planalto.

A reprovação também é recorde, passando de 34% a 41%. Acham o governo regular 32%, ante 29% em dezembro passado, quando o Datafolha havia feito sua mais recente pesquisa sobre o tema.

As aparições quinzenais atendem às sugestões de Sidônio para que o presidente seja o "motor" da comunicação do governo. A ideia é que a linguagem nos pronunciamentos seja mais sucinta, sem consumir tanto tempo do espectador.

Com os pronunciamentos, o governo quer que Lula fale diretamente com o eleitor, sem intermediários. Existe uma queixa do próprio presidente de que as medidas governamentais não têm chegado à população.

Depois do Carnaval, o governo deverá levar ao ar duas medidas a serem anunciadas nesta terça-feira: ampliação da autorização para saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada.

O governo vai anunciar a liberação do FGTS de quem foi demitido e não conseguiu acessar os recursos na rescisão por ter optado pelo saque-aniversário.

Presidentes de centrais sindicais foram convidados a viajar para Brasília para o anúncio da medida.