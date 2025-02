Lula recebe juntos Hugo Motta e Davi Alcolumbre para reunião no Palácio do Planalto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) recebe na manhã desta segunda-feira (3) para uma reunião no Palácio do Planalto os novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Havia a expectativas de que os dois seriam recebidos separadamente, mas a agenda do presidente Lula para esta segunda-feira mostra um encontro conjunto, às 10 horas. Também participa o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O encontro acontece horas antes da sessão de abertura do ano legislativo, que será na parte da tarde. A cerimônia não consta na agenda do presidente da República.

Davi Alcolumbre foi eleito na tarde deste sábado (1º) para voltar à presidência do Senado, após um período de dois anos. Momentos após o anúncio do resultado, ele recebeu um telefonema do presidente Lula que o parabenizou.

A ligação se deu por intermédio do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que passou o telefone para Alcolumbre.

Horas mais tarde, foi a vez de Hugo Motta ser eleito, com o voto de 444 dos 513 deputados federais. Ele também conversou com Lula por telefone, mas neste domingo (2).

Lula afirmava oficialmente que não iria se intrometer na eleição para as duas Casas do Congresso Nacional. Os dois nomes, no entanto, contavam com o apoio e aval do Palácio do Planalto.

A situação ficou mais clara quando o presidente ordenou que seus ministros que são senadores ou deputados se licenciassem das pastas para voltar ao parlamento para votar nos dois candidatos.