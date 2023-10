Lula recebe alta antes do previsto e deixa hospital após cirurgias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na tarde deste domingo (1º), dois dias depois de ser submetido a cirurgias no quadril e nas pálpebras.

O petista passará a noite na residência oficial, o Palácio da Alvorada, onde dará sequência ao processo de recuperação.

De acordo com nota do hospital, "após boa evolução clínica, [Lula] encontra-se de alta hospitalar e seguirá em reabilitação ambulatorial".

Em uma rede social, perto do fim da tarde, Lula afirmou que já estava no Palácio da Alvorada, de onde irá trabalhar nas próximas semanas.

"Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", disse o mandatário.

A expectativa inicial era a de que Lula deixaria o hospital na segunda-feira (2) ou na terça (3), mas a recuperação do chefe do Executivo superou as expectativas, conforme vinha sinalizando a equipe médica desde sábado (30).

Segundo o boletim médico divulgado na manhã do domingo, Lula caminhou, subiu e desceu escadas e passou a noite estável em um apartamento do hospital Sírio-Libanês.

O comunicado já indicava que a equipe médica avaliava a possibilidade de alta no mesmo dia, o que se confirmou horas mais tarde.

Um dia depois da cirurgia, no sábado, o presidente fez suas primeiras sessões de fisioterapia e conseguiu caminhar. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez companhia ao chefe do Executivo durante a internação.

Pelas redes sociais, ela comemorou o boletim médico da manhã deste domingo e escreveu: "Tem alguém que vai jantar em casa hoje".

Lula passou por uma cirurgia programada na sexta-feira (29) para tratar um problema na região do quadril. A equipe médica decidiu aproveitar que Lula estava anestesiado para realizar outro procedimento, uma cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras —uma blefaroplastia.

Segundo o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil, tratou-se de um procedimento estético-médico e não foi divulgado antecipadamente porque dependia do resultado da operação ortopédica.

"Tudo dependia do transcorrer da cirurgia. O principal era ortopédico. Por que se demorou um pouquinho mais? Porque foi feita essa correção na pálpebra", disse.

Como o presidente passou bem depois da operação, não houve necessidade de encaminhá-lo a uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), como cogitado inicialmente.

O mandatário vinha se queixando de dores no quadril desde o período eleitoral, no ano passado.

Segundo a equipe médica, Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisará utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio.

A previsão é que ele fique ao menos três semanas trabalhando no Palácio da Alvorada. A recuperação envolverá sessões de fisioterapia, em meio ao trabalho rotineiro do presidente. O período de restabelecimento total deve envolver cerca de um mês.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, de acordo com interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por ser submetido à cirurgia na capital federal porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que possível.

Como essa operação no quadril impõe restrição devido ao risco de trombose, o mandatário não poderia viajar de avião.