Lula recebe alta antecipada dois dias após cirurgias

A previsão é que ele fique ao menos três semanas trabalhando no Palácio da Alvorada. A recuperação envolverá sessões de fisioterapia, em meio ao trabalho rotineiro do presidente. O período de restabelecimento total deve envolver cerca de um mês.

A equipe médica informou que Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisará utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio.

A expectativa inicial era de que o presidente deixaria o hospital na segunda-feira (2) ou na terça (3), mas a recuperação do chefe do Executivo superou as expectativas.

O presidente Lula (PT) recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na tarde deste domingo (1º). Ele foi submetido a cirurgias no quadril e nas pálpebras na sexta-feira (29).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.