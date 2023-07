Lula realiza nova infiltração no quadril nesta quarta em hospital de Brasília

A agenda de trabalho do presidente para esta quarta-feira não foi divulgada, mas os compromissos previstos foram desmarcados. A previsão é que Lula trabalhe da residência oficial no Palácio da Alvorada até sexta-feira (28).

O procedimento de infiltração consiste na injeção de medicamentos no quadril para reduzir as dores. Os medicamentos atuam na inflamação e na dor, proporcionando alívio ao paciente.

Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações. A doença vem causando dores no quadril do presidente, que se queixa com mais frequência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar por uma nova infiltração de medicamentos no quadril nesta quarta-feira (26). O procedimento será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e Lula deve receber alta ainda hoje.

