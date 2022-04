Lula quer retrato da frente ampla no lançamento da candidatura e pede Paulinho da Força ao lado

Após o atrito da última semana, Paulinho teve reunião com os tucanos Aécio Neves (MG) e Eduardo Leite (RS). O presidente do Solidariedade diz que o deputado queria apresentá-lo ao ex-governador gaúcho, que é sua aposta para a disputa presidencial.

"Ele falou da importância de estarmos juntos, não só no evento do dia 7, mas também na campanha, em viagens pelo Brasil, mostrando a maré de alianças que está se formando", afirma.

No encontro desta terça (19), Paulinho disse ao ex-presidente que está acostumado com vaias, pois tem trajetória sindical. No entanto, ele entendeu que os ataques haviam sido ordenados por dirigentes do PT ou da CUT (central sindical ligada ao PT), já que partiam da militância. Ele também disse que esperava que Lula o defendesse na hora, o que não aconteceu.

Como revelou o Painel, Paulinho ficou incomodado com a recepção e a aliança com Lula, que já estava avançada, ficou estremecida.

Com Geraldo Alckmin (PSB), que provavelmente será seu vice, e Paulinho da Força, o palanque já contará com duas figuras que recentemente estiveram em lados opostos ao PT.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (19) ao presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, que quer tê-lo ao seu lado no evento de lançamento de sua candidatura, marcado para 7 de maio.

