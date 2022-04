Lula promete ministério a indígenas e faz mea-culpa em visita a acampamento

Também há a previsão de impedir o avanço no Congresso de projetos que tratam do marco temporal de demarcação, da mineração em terras indígenas e da ampliação da liberação de agrotóxicos.

Lula afirmou que seguirá as reivindicações apresentadas pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) em uma carta.

Antes de participar do acampamento, Lula havia feito uma reunião fechada com líderes indígenas. No encontro, ele se comprometeu com as pautas da área e também havia sido cobrado pela questão da usina de Belo Monte, que é criticada pelas populações tradicionais.

Lula disse que não pode ser implementado o marco temporal para demarcação de terras indígenas "do jeito que os fascistas que estão no governo querem".

"E agora vocês me deram uma ideia. Ora, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou o dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que a gente não pode criar o ministério para discutir as questões indígenas?", afirmou.

"Certamente os governos do PT não fizeram tudo o que deveria ser feito, mas certamente ninguém fez mais do que nós fizemos", disse.

O petista participou do Acampamento Terra Livre, que reúne diversas populações tradicionais. Antes de discursar, ele foi cobrado por ações de seu governo, como a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que fica na bacia do Rio Xingu.

