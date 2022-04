Lula promete ministério a indígenas e faz mea culpa em visita a acampamento

Antes de participar do acampamento, Lula havia feito uma reunião fechada com lideranças indígenas. No encontro, ele se comprometeu com as pautas da área e também havia sido cobrado pela questão da usina de Belo Monte, que é criticada pelas populações tradicionais.

Esta é uma das principais pautas dos povos tradicionais e diz respeito a uma discussão em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). O julgamento está paralisado e o atual governo tem defendido que só têm direito a novas demarcações as populações que estavam em suas terras na data da promulgação da Constituição de 1988.

Lula disse que não pode ser implementado o marco temporal para demarcação de terras indígenas "do jeito que os fascistas que estão no governo querem".

"E agora vocês me deram uma ideia. Ora, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou o dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que a gente não pode criar o ministério para discutir as questões indígenas?", afirmou.

"Certamente os governos do PT não fizeram tudo o que deveria ser feito, mas certamente ninguém fez mais do que nós fizemos", disse.

O petista participou do Acampamento Terra Livre, que reúne diversas populações tradicionais. Antes de discursar, ele foi cobrado por ações de seu governo, como a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que fica na bacia do Rio Xingu.

