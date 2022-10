Lula promete boa relação com governadores

Por fim, sem fazer referência direta às emendas do relator, Lula disse que vai implantar um sistema de orçamento participativo para definir quais serão as prioridades de gastos. E indicou que deve usar a tecnologia: "Agora fica mais fácil porque o mundo digital permite que a gente faça isso".

"Quando for conversar com os deputados eu vou conversar independentemente do partido que ele pertence, com respeito a votação que ele teve. Um cara de direita, o voto dele não é inferior ao de um cara de esquerda", disse.

O petista também afirmou que buscará diálogo com o Congresso Nacional e conversará com os deputados e senadores de todos os campos políticos, sejam governistas ou da oposição.

"Na relação de Estado para a Estado, todos serão tratados bem. Até quem me odeia, até quem fala que não gosta de mim. Não tem problema. Não quero casar com o governador, quero governar e ajudar a tratar bem o povo dele", afirmou o petista em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (13) em Aracaju.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que, caso seja eleito, terá uma boa relação institucional com os governadores, inclusive aqueles que estão no campo da oposição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.