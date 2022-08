Lula planejou afagar Ciro Gomes em debate contra conselhos do PT

O ex-presidente Lula ficou na defensiva e Tebet foi o grande destaque —ela teve o melhor desempenho, segundo pesquisa qualitativa do Datafolha. Ciro Gomes apareceu na sequência no ranking de melhor desempenho, com pouco mais da metade do percentual alcançado pela emedebista. Ele foi seguido por Bolsonaro e Lula, que empataram. Os candidatos Luiz Felipe d’Avila e Soraya Thronicke foram os últimos a serem mencionados.

Antes do encontro na televisão, o ex-presidente já tinha decidido que lançaria uma ponte na direção de Ciro, e que esperaria apenas uma oportunidade para elogiá-lo no debate.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gesto de cordialidade de Lula (PT) em direção a Ciro Gomes (PDT) no debate presidencial de domingo (28) não foi feito de improviso —e contrariou estrategistas de sua campanha eleitoral que o aconselharam a tratar o pedetista com distância e frieza.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.