Lula passa bem após cirurgia no quadril e vai para quarto de hospital, diz equipe médica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) passou por uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira (29), e a equipe médica responsável afirmou que ele passa bem e ficará internado em um quarto do hospital, sem a necessidade de encaminhá-lo a uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), como cogitado inicialmente.

Lula chegou por volta das 8h no Sírio-Libanês de Brasília para uma cirurgia programada para tratar um problema na região do quadril, que tem ocasionado dores fortes e constantes ao mandatário.

No fim da tarde, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, afirmou que ele já está acordado e conversando. O médico acrescentou que se optou por aproveitar a anestesia para realizar uma cirurgia plástica na pálpebra de Lula.

"Presidente foi submetido a uma cirurgia, que é artroplastia do quadril, no dia de hoje, colocação de prótese, já estava programada. E o procedimento ocorre sem intercorrências. O presidente já se encontra acordado, indo para a recuperação pós-anestésica e nas próximas horas o presidente irá para o apartamento, não necessitando de semi-intensiva nem de UTI", afirmou Kalil Filho.

Os médicos responsáveis pela cirurgia ou pelo acompanhamento da saúde rotineira de Lula concederam uma entrevista coletiva. Participaram o ortopedista e cirurgião Giancarlo Polesello, que foi o responsável pelo procedimento; Roberto Kalil Filho, e a médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio.

O mandatário vinha se queixando de dores desde o período eleitoral, no ano passado. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava "velho".

A cirurgia começou por volta de meio-dia. Segundo a equipe médica, o procedimento ortopédico durou exatamente 1h13min. Os médicos ainda brincaram com a coincidência de que o horário de término do procedimento, 13h13 —trata-se do número do PT, partido do presidente

Na sequência, realizou-se uma limpeza da sala de cirurgia e a cirurgia nas pálpebras durou cerca de uma hora, terminando às 16h16.

A cirurgia na região dos olhos foi uma blefaropastia, que consiste na retirada de excesso de pele das pálpebras. Normalmente, se faz para evitar a aparência de um olho cansado, com a parte de cima das pálpebras caída sobre os olhos.

O procedimento é feito em muitas pessoas que buscam um caráter mais jovial.

Kalil, no entanto, afirmou que não se trata unicamente de um procedimento estético e, sim, carrega um componente médico. Essas alterações estariam atrapalhando o dia a dia do mandatário. O médico pessoal do presidente ainda acrescentou que não se divulgou anteriormente essa cirurgia porque ela dependia do resultado do procedimento ortopédico.

"Já estava programado também o presidente fazer uma blefaroplastia, uma pequena correção da pálpebra [...] foi feito esse procedimento, nos dois olhos, logo após a cirurgia, aproveitando a anestesia. Foi uma coisa simples, que já há muito tempo estava programado e se aproveitou o efeito anestésico", afirmou.

"Tudo dependia do transcorrer da cirurgia. O principal era ortopédico. Por que se demorou um pouquinho mais? Porque foi feita essa correção na pálpebra. [Não foi informado] porque não estava certo que ele faria nenhum tipo de procedimento. Depois do final da cirurgia ortopédica, respondeu muito bem à cirurgia e anestesia, então se aproveitou", completou.

O procedimento nas pálpebras foi feito pela médica Eliana Forno.

O ortopedista e cirurgião Giancarlo Polesello afirmou que os exercícios de fisioterapia devem começar imediatamente. Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisará utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio.

Segundo o médico, é "desejado que se tire o paciente da cama o mais rápido possível", desde que ele consiga, esteja consciente e recupere a sua força muscular.

"Provavelmente ele vai começar a fazer exercícios ativamente na cama, depois tentamos deixar ele sentado na cama e assim sucessivamente, até que ele consiga sair da cama, fique em pé e dê os primeiros passos. Ele vai poder pisar com toda a força no chão, com o andador por conta do equilíbrio. Geralmente, um paciente que é submetido a uma cirurgia desse porte, ele tem problemas de equilíbrio. Até reaver o seu equilíbrio, isso demora algumas semanas", completou.

A recuperação no Palácio da Alvorada envolverá sessões de fisioterapia, em meio ao trabalho rotineiro do presidente.

"Já vamos sair aqui do hospital com o presidente levantando e andando. Não há limitação de ele trabalhar no Alvorada. Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho [trabalho do presidente]. A cabeça dele já está funcionando perfeitamente, a sedação já acabou, mas claro que entre despachos um e outro, vai haver sessões fisioterapia e repouso, que são necessárias para uma cirurgia de quadril de qualquer paciente", disse Ana Helena Germoglio.

Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por realizar a cirurgia na capital federal, porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que for possível.

A cirurgia em questão impõe uma restrição de transporte, com o mandatário não podendo viajar de avião. Essa versão foi depois confirmada por Kalil.

"A decisão de fazer aqui, foi uma decisão de facilidade. Inclusive porque em São Paulo ele teria que pegar o avião logo depois de uma cirurgia ortopédica, que tem pequeno risco de trombose, então foi muito bem discutido isso", afirmou.

O presidente deve permanecer no hospital até a próxima terça-feira (3), com a possibilidade de sair um dia antes, em caso de uma pronta recuperação. Depois da cirurgia, a expectativa é a de que ele fique ao menos três semanas trabalhando de casa, o Palácio da Alvorada.

Durante o período de internação, serão divulgados dois boletins médicos por dia para atualizar a evolução do quadro médico do presidente.

No início da noite desta sexta, o hospital Sírio-Libanês divulgou o primeiro deles, reforçando que o procedimento ocorreu sem intercorrência, que o presidente está internado em um apartamento e clinicamente estável.

O período de recuperação total deve envolver cerca de um mês.

Lula ainda não poderá realizar viagens por um período de quatro a seis semanas. A primeira deve ser no fim de novembro, para participar da COP28, nos Emirados Árabes Unidos.