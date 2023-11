Lula participa nesta segunda da cerimônia 'O Brasil pela Igualdade Racial'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 20, às 10h, da cerimônia "O Brasil pela Igualdade Racial", no Palácio do Planalto, por ocasião do Dia da Consciência Negra. Durante a solenidade, Lula assinará o segundo pacote pela igualdade racial, com um conjunto de 13 ações apresentadas pela ministra Anielle Franco em parceria com mais de dez ministérios e órgãos federais.

No Pacote pela Igualdade Racial, constam titulações de territórios quilombolas, programas nacionais, edital, grupos de trabalho interministeriais, acordos de cooperação, e outras iniciativas que garantem ou ampliam o direito à vida, à terra, à inclusão, à memória e à reparação.

Às 16h, o presidente participa da reunião de coordenação para a presidência do G20, no Palácio do Planalto. Às 17h30, ele recebe o escritor Fernando Morais.