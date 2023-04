Lula não tem plano para o país e ainda não mostrou a que veio, diz Tarcísio

Sobre a cracolândia, região que vive crise de segurança com arrastões, ele afirmou que pretende dar tratamento aos dependentes químicos e oferecer empregos. "No estado, há falta de profissionais na indústria de celulose, na lavoura, na construção civil, por exemplo".

"A escola tem que ser local de alegria, de barulho de criança. Não será local do medo, com detector de metal, não".

O governador considera que Bolsonaro é o grande líder na direita, apesar do período em que passou nos Estados Unidos. "Todos os presidentes que saíram do poder tiveram um período de reflexão e silêncio por um certo tempo. Mas a figura do Bolsonaro é muito forte".

Questionado se ainda se considera bolsonarista, Tarcísio disse que sim. "Tenho relação de amizade e gratidão com o presidente [Jair] Bolsonaro. Ele foi muito importante para mim. Me abriu uma porta que não era aberta para técnicos", disse.

O governador paulista, que como ministro da Infraestrutura estruturou um projeto de privatização do Porto de Santos, afirma considerar que o governo federal não descartou o plano, apesar da resistência do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB).

