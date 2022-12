Lula não deve abrigar como cota pessoal integrantes de partidos aliados

No início de dezembro, por exemplo, o PSB formalizou a indicação de Márcio França (SP) para assumir um ministério, desconsiderando o senador eleito Flávio Dino (MA), cotado para a pasta da Justiça e Segurança Pública. Algo semelhante aconteceu com Simone Tebet (MDB-MS), na bolsa de apostas para assumir o Ministério da Cidadania ou do Meio Ambiente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.