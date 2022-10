Lula mantém liderança entre mulheres e empate com Bolsonaro entre homens, aponta Datafolha

A margem de erro do levantamento --que ouviu 2.898 pessoas nesta quinta (13) e nesta sexta (14)-- é de dois pontos percentuais no total, mas sobe para três pontos nos recortes por sexo. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A segunda pesquisa Datafolha após o primeiro turno das eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança entre as mulheres e o empate técnico com Jair Bolsonaro (PL) entre homens nas intenções de voto de segundo turno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.