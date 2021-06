Lula lidera pesquisa eleitoral para 2022 e marca 49% contra 23% de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa do Ipec sobre a corrida eleitoral de 2022 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% do atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido).

Na sequência, segundo o levantamento, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e o governador paulista, João Doria (PSDB), com 5% das intenções de voto.

Já o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) marcou 3%. Outros 10% disseram preferir votar em branco ou nulo -3% não responderam.

O instituto também mediu a avaliação do presidente Bolsonaro. Segundo a pesquisa, a reprovação avançou dez pontos percentuais de fevereiro para cá, passando de 39% para 49%. Já a aprovação de Bolsonaro recuou de 28% para 24%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 17 a 21 de junho em 141 municípios do país. O Ipec foi fundado em 2021 por ex-dirigentes do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades.

Em maio, pesquisa do Datafolha mostrou que ex-presidente Lula liderava a corrida para a Presidência com margem confortável no primeiro turno e venceria Bolsonaro na segunda etapa. O petista alcançava 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro.

Num eventual segundo turno contra Bolsonaro, ainda segundo o Datafolha, Lula levaria ampla vantagem, com uma margem de 55% a 32%.