Lula lidera entre negros, e Bolsonaro, entre brancos no 2º turno, diz Datafolha

O levantamento ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7). No Brasil, 40% do eleitorado se declara pardo, 35%, branco, e 16%, preto, segundo o Datafolha. Amarelos e indígenas não foram incluídos porque as bases de dados são muito pequenas.

O petista tem 49% contra 43% do adversário entre pardos, no limite da margem de erro para esse grupo, que é de três pontos percentuais. A vantagem se alarga entre pretos, passando para 57% a 35%, sendo que a margem cresce para cinco pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.