Lula lidera entre mais pobres, mas Bolsonaro ganha na faixa de renda acima no 2º turno, diz Datafolha

O levantamento ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7). No Brasil, 49% do eleitorado ganha até dois salários mínimos; 36%, de dois a cinco; 8%, de cinco a dez; e 4% recebem acima disso, segundo o Datafolha.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira pesquisa Datafolha de segundo turno destas eleições mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 17 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores mais pobres, com renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 2.424).

