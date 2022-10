Lula lidera entre católicos e Bolsonaro, entre evangélicos no 2º turno, diz Datafolha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira pesquisa Datafolha de segundo turno destas eleições mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente entre eleitores católicos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) lidera nas intenções de voto de evangélicos.

O petista tem 55% contra 38% do adversário no primeiro grupo religioso, que tem margem de erro de três pontos percentuais. Já o presidente marca o dobro do rival entre evangélicos (62% a 31%), onde a margem cresce para quatro pontos.

Ambos os segmentos têm 2% de indecisos, o mesmo índice do eleitorado em geral.

O levantamento ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7). No Brasil, 53% do eleitorado declara ser católico e 27%, evangélico, de acordo com o Datafolha. Outras crenças não foram incluídas porque as bases de dados são muito pequenas.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.

As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.