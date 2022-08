Lula lançará nova versão de jingle com produção de Janja em comício em SP

Como mostrou o Painel, da Folha de S.Paulo a escolha do vale do Anhangabaú para o ato de campanha deste sábado está marcada pelo simbolismo. Em abril de 1984, milhares de pessoas ocuparam o espaço para o comício das Diretas Já, movimento que pedia o fim da ditadura militar (1964-1985) e a volta de eleições diretas para presidente.

Em maio deste ano, nomes como Chico César, Lenine, Maria Rita, Duda Beat, Otto e Teresa Cristina participaram da primeira reedição do jingle, assim como filhos e netos de Gilberto Gil —caso de Flor Gil e dos integrantes do trio Gilson.

Acioli é um dos artistas convidados para a nova versão com produção de Janja. Ele participou da gravação do clipe que será lançado neste sábado.

A nova faixa incorporou notas de forró e ganhou clipe gravado em todas as capitais dos estados do Nordeste, além das cidades de Olinda e Garanhuns, onde nasceu o petista. A produção é assinada pela esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. A música é de Leonardo Leone.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançará neste sábado (20) uma nova versão de seu jingle de campanha, "Sem Medo de Ser Feliz". A peça será apresentada pela primeira vez ao público, e também ao ex-presidente, durante comício no vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

