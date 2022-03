Lula lança Boulos candidato a prefeito de São Paulo em 2024

SANTO ANDRÉ, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou a candidatura do líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo em 2024.

"Temos que fazer a Presidência, o Governo de São Paulo e, em 2024, vamos fazer o Boulos prefeito de São Paulo. A gente vai consertar o país", disse Lula na manhã desta sexta (25).

O petista voltou a afirmar que também é importante a votação para nomes no Congresso Nacional, e não somente à Presidência. "Quem faz as leis é o Congresso. E hoje nós temos esse orçamento secreto que ninguém sabe para onde está indo o dinheiro."

Lula participa de visita ao condomínio Novo Pinheirinho, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em Santo André, nesta sexta-feira (25). Ele estava acompanhado de Boulos e do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo PT, Fernando Haddad.

Esse é o primeiro encontro público entre os três líderes após o anúncio de desistência da candidatura de Boulos para o Governo de São Paulo.

Coordenador do MTST, Boulos anunciou na segunda (21) que desistiu de disputar o Executivo estadual e que será candidato a deputado federal pela legenda. Em seu discurso, nesta sexta (25), Boulos cumprimentou Haddad como o "próximo governador de São Paulo".

"Quero cumprimentar o futuro governador do Estado de SP. Que eu espero que possa liderar uma frente para a gente derrotar o tucanistão aqui no estado", afirmou o líder sem-teto.

Apesar da desitência de Boulos, o PSOL ainda irá debater internamente se apoia ou não o nome de Haddad.

"Políticia se faz com gestos. Nós temos um gesto importante no início desta semana para fortaecer a unidade da esquerda dos progessistas em SP e no Brasil. Quero agradecer o gesto do Haddad e do Lula aqui hoje prestigiando a luta do MTST", seguiu Boulos.