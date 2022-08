Lula informa ao TSE ter criado redes sociais direcionadas a evangélicos

O pastor Paulo Marcelo Schallenberger, convocado pelo PT para dialogar com o setor evangélico, afirmou, por exemplo, que se reuniu com Geraldo Alckmin, vice de Lula, a pedido da campanha. Ele disse ter sugerido um contra-ataque.

Uma das esperanças do PT de recuperação de terreno, nesse grupo, está no ex-presidenciável André Janones (Avante), que tem forte penetração nas redes sociais, incluindo nichos de fora da esquerda tradicional, além de outros aliados.

Nos bastidores da campanha, porém --e o pedido ao TSE é uma evidência concreta disso--, há uma preocupação com a ascendência de Bolsonaro sobre o público evangélico. O atual presidente conta com o apoio de importantes líderes dessas igrejas.

Apesar da desvantagem eleitoral no segmento, de ser alvo de variados ataques de cunho religioso nas redes sociais e da petição protocolada no TSE por sua campanha, Lula disse nesta sexta-feira (19) que não fará sua campanha pautada por questões religiosas.

Jair Bolsonaro (PL) sugeriu que, se perder as eleições, as pessoas podem ficar proibidas de falar em Deus. Lula acusou seu adversário de estar "possuído pelo demônio".

"Alguns setores evangélicos, tanto dos partidos da coligação quanto de fora dele, nos contataram com interesse em atuar junto a comunidades evangélicas na campanha, e para isso ser possível registramos esses sites e perfis no TSE", disse a assessoria.

A assessoria do candidato do PT afirmou que a criação dos perfis foi um pedido de evangélicos alinhados a Lula.

A página tem área para cadastro do internauta, também com questionamento, de preenchimento opcional, de qual igreja ele pertence.

O Datafolha mostrou na quinta-feira (18) que Jair Bolsonaro (PL) ampliou para 17 pontos percentuais a distância sobre Lula neste segmento, saltando de 43% para 49% das intenções de voto no último mês, contra 32% do petista.

