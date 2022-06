Lula firma apoio ao senador Omar Aziz durante entrevista para rádio de Manaus

Manaus/AM - O ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), firmou apoio a pré-candidatura do senador Omar Aziz (PSD) que vai concorrer a reeleição no pleito deste ano. A declaração aconteceu nesta quinta-feira (23), durante entrevista à rádio Difusora do Amazonas.

Lula firma apoio ao senador Omar Aziz para as eleições de 2022 pic.twitter.com/0hiXC9AzIh — Babilônia (@hamudaniel19) June 23, 2022

"O Omar é um grande companheiro. Se ele for candidato ao Senado, eu quero o apoio dele e quero apoiá-lo. E estamos tentando concluir uma aliança política no estado, espero que no mês de junho e mê de julho, a gente conclua os acordo para que eu possa ir a Manaus fazer uma atividade política com todas as pessoas que querem nos apoiar para presidente", salientou Lula.

Nas redes sociais, Omar agradeceu as palavras de apoio do Lula. "O que se percebe neste período pré-eleitoral é um lado democrático, que tem um trabalho a apresentar com ações que efetivamente melhoraram a vida das pessoas, e o governo atual, antidemocrático, que recolocou o Brasil no mapa da fome e está deixando a economia muito pior do que encontrou. Sem contar com as ações de Bolsonaro contra a Zona Franca de Manaus. Muito bom estar do lado certo da história e caminhar com o presidente que vai devolver o Brasil e os brasileiros à posição que a gente merece", escreveu Aziz.