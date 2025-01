Lula faz tomografia em Brasília e boletim fala em melhora progressiva

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) realizou uma nova tomografia nesta terça-feira (31) e o resultado é de "melhora progressiva", de acordo com boletim da equipe médica.

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto, no final da manhã. A tomografia, de acordo com o boletim médico, é de controle. Sua ida ao hospital Sírio Libanês em Brasília para realizar o exame não foi informada com antecedência nem publicada na agenda.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 31/12/24, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para repetir exame de imagem. A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do presidente", diz o texto assinado pelos médicos Rafael Gadia e Luiza Dib.

O hospital chegou a divulgar um boletim minutos antes, mas foi reconsiderado. No primeiro, falava-se em "tomografia de controle", e também dizia que o "resultado reforça melhora importante em relação ao quadro inicial" de Lula.

O presidente recebeu alta hospitalar no domingo (15), após seis dias de internação no hospital em São Paulo. Ao deixar o hospital, de onde seguiu direto para o aeroporto, o presidente posou para fotos e acenou para imprensa e simpatizantes.

Lula usava chapéu, como em todas as aparições públicas desde então. O acessório esconde as cicatrizes deixadas pelos procedimentos realizados.

O mandatário fez uma cirurgia de emergência no último dia 10 em razão de um hematoma de três centímetros entre o cérebro e uma das membranas (meninges) que envolvem o órgão. O coágulo foi detectado após ele sentir fortes dores de cabeça, quando foi encaminhado para o hospital de São Paulo.

Após a alta, ele voltou para Brasília, mas com agenda menos intensa e sem viagens. O exame desta terça foi o primeiro após a liberação médica.

Segundo o seu médico cardiologista Roberto Kalil disse quando recebeu alta, o presidente terá algumas restrições nos próximos 30 dias, como de atividade física intensa e viagens internacionais. Lula ainda deve ter acompanhamento tomográfico até a completa cicatrização, o que pode levar de 45 a 60 dias.

Na ocasião, Lula falou com jornalistas em São Paulo. Ele se emocionou ao falar de sua internação e disse ter ficado assustado. Agradeceu a Deus por ter cuidado dele, citando situações anteriores em que sua saúde ficou em risco, como quando teve câncer em 2011 e seu avião teve um problema no México.

"Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo", afirmou o presidente, que disse ter ficado assustado com o quadro que levou à cirurgia de emergência na terça-feira (10).

O petista disse que estava cortando as unhas das mãos, em outubro deste ano, quando caiu e se machucou. "A única surpresa que eu tive é que eu achei que estava curado [depois da queda]".