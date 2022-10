Lula faz live com Janones e diz que muitas vezes 'mais humildes acreditam em qualquer coisa'

Lula então falou: "Agora fico sabendo o malefício que o [Donald] Trump fez nos Estados Unidos e que Bolsonaro e seus filhos estão fazendo aqui no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas mais humildes acreditam em qualquer coisa que se fale. Qualquer coisa. [Instalar] Banheiro unissex."

Janones afirmou na live que o petista não acreditava no poder de disseminação de fake news durante a eleição e disse que tem agido com "um exército" para rebater boatos espalhados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.