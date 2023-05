Lula faz churrasco para ministros do governo e congressistas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) realiza na noite desta sexta-feira (26) um churrasco no Palácio da Alvorada, que reúne ministros de seu governo e líderes do governo no Congresso.

Participam, entre outros, Flávio Dino (Justiça), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Fávaro (Agricultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Também está no Alvorada o líder do governo no Senado e na Câmara, respectivamente Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE).

A confraternização acontece após dias turbulentos para o governo, em particular após a aprovação pela comissão mista do Congresso Nacional da medida provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios. O texto aprovado foi um golpe para Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), que viram suas pastas esvaziadas.

Na manhã desta sexta-feira (26), Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto para uma reunião justamente para tratar da medida provisória. Lula disse às ministras que precisará buscar alternativas para reverter o desmonte ambiental, admitindo que está sem força no Congresso.

Marina Silva e Sônia Guajajara não compareceram ao evento no Alvorada, pelo menos até o início da noite.

Além dessa questão, o governo também passou por um processo de divisão nos últimos dias, sobre a possibilidade de prospectar petróleo na Foz do Amazonas. Ministros da área política, além de Silveira, defendem que a Petrobras obtenha a licença para a exploração, negada pelo Ibama. Marina Silva e a área mais ligada ao meio ambiente são contra.