Lula exibiu imagem com a rainha em sua campanha à reeleição

"Outra é no meio da campanha eleitoral levar seu coordenador de comunicação para viajar para o exterior para gerar imagens as custas do erário público", declarou.

Neste domingo (18), a coligação de Lula entrou com uma representação no TSE para impedir que Bolsonaro exiba quaisquer imagens de sua viagem a Londres.

Na foto, Lula aparece em pé ao lado da rainha enquanto um narrador faz uma comparação com o passado do então presidente antes de se eleger.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.