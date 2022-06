Lula é passado, e Bolsonaro estendeu a mão a Pernambuco, diz Anderson Ferreira

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O pré-candidato ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira (PL), afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é passado e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estendeu a mão aos pernambucanos e fez investimentos históricos no estado durante o seu governo.

Em sabatina à Folha e ao UOL, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes minimizou a popularidade do petista no Nordeste e disse que sente orgulho de liderar o palanque de Bolsonaro no estado.

"O povo pernambucano é um povo que tem uma história de gratidão. Lula é passado no estado de Pernambuco, deu sua contribuição. Mas o presidente Bolsonaro estendeu a mão a nosso estado e investiu em nosso estado o que nenhum presidente investiu", afirmou.

Ele elencou obras como a transposição do rio São Francisco, iniciada no governo Lula, e a criação do auxílio emergencial durante a pandemia como feitos do presidente. E disse acreditar que Bolsonaro será reconhecido pelos seus feitos nas eleições de outubro.

Anderson Ferreira ainda disse que tem diferenças com Bolsonaro, mas tem um perfil próximo ao do presidente por ser evangélico e ter como bandeira a valorização da família.

"Temos CPF diferente, mas temos um alinhamento de bandeiras e valores", disse o pré-candidato, destacando que o presidente "herdou um governo falido" e é perseguido pela imprensa e pelo Judiciário.

Questionado sobre os ataques do presidente contra o sistema eleitoral, Ferreira disse que "confia desconfiando" nas urnas eletrônicas.

O pré-candidato também fez críticas ao governo Paulo Câmara (PSB), a quem classificou como pior governador da história de Pernambuco.

Disse que o partido que governa o estado há 15 anos presta um desserviço a Pernambuco e que apresenta resultados que envergonham os pernambucanos. E defendeu uma oxigenação na gestão do estado com um novo modelo de governança.

Ferreira ainda acusou o PSB de viver uma crise de identidade, ao adotar um discurso antipetista na eleição municipal de 2020 e dois anos depois se unir ao ex-presidente Lula. Também lembrou que o deputado federal Danilo Cabral (PSB), pré-candidato ao governo, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016.

Ao ser questionado sobre o apoio dado à Marília Arraes no segundo turno da eleição de 2020 no Recife, quando esta ainda estava no PT, Ferreira disse que a escolha era entre dois candidatos de esquerda e que apoiou a petista "para virar a chave" da gestão municipal: "Não apoiei o PT, apoiei Marília".

Anderson Ferreira foi questionado sobre as chuvas que deixaram 129 mortos nas últimas semanas em Pernambuco, parte delas em Jaboatão dos Guararapes, cidade governada por ele entre 2017 e março deste ano. O pré-candidato do PL disse que as chuvas caíram em um volume que não acontecia desde 1975 e disse que não se pode apontar culpados.

"A gente não pode achar culpados em um momento de uma tragédia como essa. O que ocorreu não ocorre há 47 anos", disse o ex-prefeito.

Ele ainda disse que Jaboatão tem mais de 16 mil pontos de risco e cerca de 300 mil pessoas vivendo em morros. Destacou que sua gestão fez um investimento de R$ 24 milhões em contenção de encostas, mas disse que este é um problema "que não se resolve em um estalar de dedos".

A série de sabatinas com pré-candidatos ao Governo de Pernambuco é promovida pela Folha e pelo UOL e começou nesta segunda-feira (6) com Marília Arraes.

Também foram ouvidos o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), o deputado federal Danilo Cabral (PSB) a ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) e o historiador Jones Manoel (PCB).

Também está confirmada para esta sexta (10), às 16h, a sabatina com o advogado e pré-candidato ao governo do PSOL, João Arnaldo

A sabatina foi conduzida por Fabíola Cidral e pelos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, da Folha de S.Paulo.

CONFIRA AS DATAS DAS SABATINAS E DOS DEBATES

Sabatinas presidenciais

2º turno - de 10 a 14/10

Debates presidenciais

2º turno - 13/10, às 10h

Debate com candidatos à Vice-Presidência

1º turno - 29/9, às 10h

Debate com candidatos ao Senado

1º turno - 27/9, às 10h

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo de SP

2º turno - de 17 a 21/10

Demais sabatinas

Semana de 13/6 - RS Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

1º turno - 19/9, às 10h

2º turno - 20/10, às 10h