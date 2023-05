Lula e Janja devem entregar casa em SP para conter gastos e ficarão sem teto na cidade

Ela explicou que os gastos com a residência não fariam mais sentido, já que os dois, com agenda intensa de viagens e trabalhando e morando no Palácio da Alvorada, em Brasília, têm frequentado cada vez menos a cidade.

Ele e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comunicaram a familiares que o casal pode deixar a casa que aluga no bairro do Alto de Pinheiros.

