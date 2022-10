Lula e Bolsonaro tiram a paciência de Bonner em debate

"O nosso governo, em 2020 e 2021, criou empregos mesmo com a pandemia. Esse ano a média mensal tá em torno de 250 mil empregos por mês. E você disse há pouco tempo em vídeo que você queria criar empregos para homens e mulheres. Só não sabia como. Que tal você dar os parabéns para mim agora sobre criação de empregos no Brasil?", provocou Bolsonaro.

"Vamos parar os dois relógios. A dinâmica do debate prevê cinco minutos para cada um. Não vamos parar o relógio porque um não escutou. O tempo vai correr, gente. Vamos em frente", pediu. O presidente quis seu tempo de volta: "Vou repetir com relógio parado, é isso?".

SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - No debate presidencial da Rede Globo, nesta sexta-feira (28), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alegou não ter ouvido a pergunta do oponente, o presidente Jair Bolsonaro (PL), porque ele estava "falando para dentro" e pediu para repetir a pergunta. Os dois candidatos, então, começaram a se desentender e Bolsonaro cobrou que não perdesse tempo por ter que refazer o questionamento ao petista.

