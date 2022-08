Lula e Bolsonaro têm confronto sobre auxílio e se acusam de mentir

"A manutenção dos R$ 600 não está na LDO [lei de diretrizes orçamentárias]. Existe uma mentira no ar. A bancada do PT votou favorável", disse Lula.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pergunta sobre como manter o auxílio emergencial a R$ 600, Lula e Bolsonaro acusaram um ao outro de mentir. Os dois se comprometeram a manter o valor no ano que vem e afirmaram ser possível arcar com esse custo.

