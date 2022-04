Lula e Bolsonaro são iguais na economia e diferentes na política, diz Vera Lúcia, do PSTU

De acordo com Vera, a dominação da classe trabalhadora não é um modelo popular no mundo por ser um "projeto contrário à burguesia e ao imperialismo capitalista".

"Isso não se dá em um único governo de quatro anos", afirmou Vera, ressaltando que as primeiras expropriações seriam das cem principais empresas do país que, segundo ela, são dominadas por 315 famílias.

O objetivo central do programa de governo do PSTU e do polo socialista revolucionário (conjunto de entidades), que ela também representa, é expropriar as empresas privadas e estatizá-las, segundo a pré-candidata.

A pré-candidata defende que a classe trabalhadora tome para si a tarefa de governar o Estado. Vera não deixou claro qual os termos da revolução que propõe, mas afirmou que a realização do programa do PSTU "requer mudanças que revolucionam a forma de organizar e distribuir a riqueza".

"Não podemos ficar no meio dessa chantagem. A classe trabalhadora tem necessidades concretas que devem ser atendidas. Não podemos fazer isso no mesmo palanque que a burguesia", disse.

"Nesse balaio de gato é impossível atender às demandas da classe trabalhadora. Um servo não pode servir a dois senhores", disse ela a respeito da união de Lula a partidos que ela considera de centro ou de direita, além da aproximação do petista com bancos e grandes empresas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidenciável do PSTU, Vera Lúcia, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) se assemelham na condução da economia, embora sejam diferentes na postura política -já que o segundo almeja fechar o sistema democrático, segundo a pré-candidata.Vera participou de sabatina realizada por Folha de S.Paulo e UOL nesta terça-feira (26). A entrevista foi conduzida pela apresentadora Fabíola Cidral, pelo colunista do UOL Josias de Souza e pela jornalista da Folha Catia Seabra.

