Lula diz ter pena dos 'moleques messiânicos' da Lava Jato e cita condenação de Deltan

Para os ministros, ele usou expressões que não constavam na denúncia e tinham como objetivo ferir a imagem do ex-presidente. À época, Deltan afirmou que Lula era "o grande general" do esquema da Petrobras e que comandou uma "propinocracia".

Nesta semana, a Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o ex-procurador da República Deltan Dallagnol deve pagar indenização de R$ 75 mil por danos morais ao ex-presidente Lula por "ataques à honra" na entrevista na qual divulgou a denúncia do tríplex em Guarujá (SP).

