Lula diz querer Tebet em viagens e comícios e que participará de 1 ou 2 debates no 2º turno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer Simone Tebet (MDB) em viagens e comícios ao seu lado. Terceira colocada na disputa pela Presidência, ela anunciou nesta quarta (5) apoio ao petista.

"Eu acho que a Simone fez uma coisa muito digna. Ela foi uma candidata, teve uma votação expressiva, e ela tinha um programa. Ela quer que parte do programa que ela defendia seja incluído em nosso programa. Ela me mostrou as reivindicações, e as reivindicações dela são totalmente possíveis de serem cumpridas em nosso programa. Então, está tudo resolvido. Eu quero inclusive que a Simone viaje comigo. Nós temos candidatura do MDB em alguns estados e é importante que ela vá nesses comícios."

Segundo Lula, o apoio de Tebet é "programático". "Não é um apoio formal, é um apoio programático, ela quer continuar na rua defendendo as coisas delas."

Mais cedo, a senadora declarou apoio no segundo turno ao ex-presidente dizendo não reconhecer no atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), compromisso com a democracia.

Lula se reuniu na tarde desta quarta-feira (5), em um hotel no centro de São Paulo, com senadores e governadores em exercício e eleitos no último domingo (2). Participaram sete governadores e três eleitos, além de 16 senadores e cinco recém-eleitos.

No encontro desta quarta, o petista disse também que participará de "um ou dois" debates no segundo turno, porque quer priorizar atos nas ruas.

"Campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas, sentir o bater do coração das pessoas, ver a reação delas em cada palavra que a gente fala. Eu sei que vai ter debate, não sei se já está organizado, mas não vou fazer mais debate do que o necessário. Posso fazer um ou dois debates, mas quero ir para a rua conversar com o povo."