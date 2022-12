Lula diz que tem 80% do ministério na cabeça, mas só anuncia nomes após diplomação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (2) que tem 80% do ministério "na cabeça", mas que só vai anunciar os nomes após ser diplomado, em cerimônia que está marcada para 12 de dezembro.

"Tenho 80% do ministério na cabeça, mas não quero construir um ministério para mim, quero construir para forças políticas que me ajudaram", afirmou à imprensa.

"Vou ser diplomado no dia 12. Depois que for diplomado, que for presidente da República reconhecido, aí vou começar a escolher meu ministério", declarou ainda.

Lula conversou com a imprensa no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), onde está instalado o governo de transição.

Ele confirmou que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) continuará no comando do PT e não será nomeada ministra.

"A base do meu ministério será a base dos [ministérios] que eu tinha no segundo mandato, com uma coisa acrescida, o ministério dos povos originários. Que ainda não sei se de cara será ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência", disse Lula.

Antes de chegar no CCBB, Lula esteve com o ex-presidente José Sarney, em Brasília.

"Visita a um homem que foi presidente da República, presidente do Senado. Tem uma história nesse país". Me ajudou muito e está com 91 anos de idade", disse Lula.

"Já fui visitar o Fernando Henrique Cardoso. São pessoas que me ajudaram, mesmo quando divergiram comigo, ajudaram", declarou ainda.

Lula afirmou ainda à imprensa que, antes de escolher os futuros ministros, está conversando com representantes de partidos que o apoiaram durante a campanha ou se aproximaram do futuro governo.

O plano do petista de formar uma base política com MDB, PSD e União Brasil dependerá da negociação de ministérios no novo governo.

Aliados de Lula dizem que não há postos suficientes no primeiro escalão para o número de pedidos que têm sido feitos. O presidente eleito ainda irá montar a nova formação de ministérios com base na governabilidade e não há garantia que todos os pleitos dos aliados de centro serão atendidos.

Alguns aliados de Lula passaram a ser apontados como favoritos para assumir ministérios.

O ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) José Múcio Monteiro é o principal cotado para o comando do Ministério da Defesa.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT-SP) também são apontados por aliados do petista como prováveis ministros.