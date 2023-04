Lula diz que cobrar IR da PLR de trabalhadores e não de empresas é absurdo

Após o encontro com Lula e os sindicalistas, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, manifestou apoio à proposta de isenção de IR para PLR.

"Tem empresas com lucros e resultados muito positivos que, além de não pagar imposto, muitas vezes se negam a pagar a PLR para os trabalhadores. Ou quando paga, paga só para gerentes e gestores. É uma injustiça trabalhador pagar imposto na PLR e as empresas, não", afirma Neto.

Entre os sindicalistas, o pleito tem sido encabeçado por Antonio Neto, presidente da CSB e do diretório municipal do PDT em São Paulo.

